Palermo, verso la Sampdoria: seduta mattutina post Lecco a Torretta. Il report

Allenamento mattutino oggi a Torretta per il Palermo allenato da Eugenio Corini all'indomani della gara contro il Lecco, andata in scena la scorsa domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" e che ha visto i siciliani perdere 1-2. I rosanero - informa il club di viale del Fante - hanno lavorato dividendosi in due gruppi: il primo ha svolto recovery tra palestra e fisioterapia, mentre il secondo un’attivazione e circuit training in palestra e combinazioni offensive.