Palermo, Tutino chiama Floriano: l’ex capitano rosanero ha dato il benestare per la 7

Scambio di battute tra numeri 7 legati al mondo rosanero. Gennaro Tutino è l'ultimo arrivato in casa Palermo ed ha anche scelto il proprio numero di maglia. L'ex Napoli ha puntato sull'ex numero di Roberto Floriano, attaccante recentemente ceduto dal club di Viale del Fante al Sangiuliano City. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe 1996 avrebbe raggiunto telefonicamente l'ex Foggia e Bari per questo passaggio: "l'ex capitano che ha gradito la chiamata e gli ha augurato le migliori fortune in rosanero".