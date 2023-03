Palermo, ora non puoi più sbagliare. Cinque partite in casa delle nove che rimangono

Il Palermo trova la propria identità di gioco ma fatica a raccogliere punti

"Palermo – C’è ancora tempo per risalire". Questo è il titolo in apertura del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Cittadella andata in scena lo scorso sabato allo stadio "Tombolato" e valida per il ventisettesimo turno di Serie B, terminata con il rocambolesco e pirotecnico risultato di 3-3.

Nonostante i rosanero siano riusciti a recuperare il doppio svantaggio targato Maistrello e Antonucci, grazie alla doppietta siglata da Francesco Di Mariano ed alla magia in rovesciata del capitano Matteo Brunori, prevale la sensazione di rammarico per il quinto pareggio consecutivo che non ha permesso l'aggancio alla zona playoff, ormai divenuto l'obiettivo dei siciliani per il termine della stagione, confermato dallo stesso tecnico Eugenio Corini. Tuttavia, grazie ai risultati dagli altri campi, il Palermo resta comunque vicino alla zona playoff, distante solamente due punti con il Parma ottavo. Curiosamente, le "aquile" si ritrovano in classifica in mezzo alle prossime due avversarie: il Modena, decimo ma con un solo punto di distacco dai siciliani, ed i già menzionati ducali che ospiteranno i rosa al "Tardini" il prossimo primo aprile, dopo la sosta del campionato.

Restano "solamente" nove partite prima del termine della regular season, con ben cinque che si disputeranno tra le mura amiche del "Renzo Barbera". Il Palermo dovrà fare ammenda dei propri errori in queste ultime gare, specialmente per quanto concerne le disattenzioni della retroguardia e la mancanza dell'adeguata cattiveria sotto porta, per dare il meglio di sé in questo rush finale. La giusta identità di gioco tanto richiesta dalla piazza e ricercata dallo stesso Corini sembrerebbe essere arrivata ma a poco serve se i risultati positivi faticano ad arrivare. Dalla deludente sconfitta contro il Venezia dello scorso novembre, è arrivato solo un ko in campionato ed in casa della "corazzata" Genoa, in cui comunque i rosanero sono riusciti a giocarsela alla pari.