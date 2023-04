Palermo, Nedelcearu e Verre verso il recupero per il Cosenza. Marconi e Di Mariano…

La situazione indisponibili per Corini in vista del match di Pasquetta col Cosenza

Il prossimo incontro di Serie B, valido per la trentaduesima giornata, vedrà il Palermo affrontare il Cosenza il lunedì di Pasquetta 10 aprile alle 20.30 al "Renzo Barbera" e mister Eugenio Corini si auspica di recuperare alcuni elementi fondamentali per gli ultimi sette step della regular season con l'obiettivo playoff alla portata. Nello scorso turno al "Tardini" di Parma, il tecnico di Bagnolo Mella è stato costretto a fare a meno di Nedelcearu, Verre, Marconi, Bettella, Sala e Di Mariano, oltre ai lungodegenti Elia e Stulac.

In vista della sfida contro i calabresi, è probabile il rientro a pieno regime nel gruppo da parte di Ionut Nedelcearu e Valerio Verre. Il centrale rumeno era rientrato acciaccato dal ritiro con la propria Nazionale, mentre il centrocampista scuola Roma era stato colpito da una febbre proprio pochi giorni prima del match di Parma. Per quanto riguarda gli altri difensori, Ivan Marconi ha dato forfait nelle ultime tre uscite, in cui il Palermo ha subìto sette reti senza il proprio leader della retroguardia, ma sembra probabile il ritorno del numero 15 rosanero in settimana, così come quello di Davide Bettella e di Marco Sala. Discorso a parte, invece, per quanto riguarda Francesco Di Mariano, altro grande assente della sfida del "Tardini", il quale aveva rimediato un problema al ginocchio che richiede massima cautela.