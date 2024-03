Palermo, CdS: “Il futuro è d’oro con il City Group. Centro sportivo e nuovo modulo”

Il Palermo si prepara per il futuro con l'inaugurazione del suo nuovo centro sportivo, il Palermo City Football Academy, che avverrà il 7 aprile. Questo centro sportivo, di proprietà del club, è uno dei punti focali dell'impegno del City Group per far crescere il club di Viale del Fante non solo sul campo, ma anche sul piano organizzativo e delle strutture. Nel frattempo, i tifosi sono preoccupati per le speranze di promozione diretta in Serie A, ma guardano con ottimismo alle prospettive future. Per festeggiare l'inaugurazione, verrà organizzata una festa al Barbera, anche se gli spazi limitati richiederanno che i tifosi assistano all'evento dalla tribuna. L'ingresso allo stadio sarà gratuito, ma sarà necessario prenotarsi sul sito del club o su vivaticket, con gli abbonati che avranno diritto di prelazione.