Mangia: “Palermo merita la A, ha tutte le qualità per lottare per la promozione”

Parola a Devis Mangia . L'allenatore è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per analizzare vari temi relativi al campionato di Serie B e in particolare al cammino di Palermo e Spezia .

“Sui playoff penso che non ci saranno dubbi. Spero tanto che vadano in Serie A il più presto possibile. La speranza è quella perché la piazza merita sicuramente la Serie A, anche vista l’attuale proprietà. Credo che la Serie B sia così: fatta di alti e bassi. Hanno avuto un momento di calo e, poi, uno di grande forma. Penso abbiano tutte le qualità per lottare per la promozione”.

Sulle tante grandi società in B: “Penso che sia un segnale molto positivo. Parlare del campionato e del calcio in Italia con queste proprietà è buono. Si perde un po’ la territoriale ma si guadagna in solidità. È bello avere un campionato così combattuto sia in testa che in coda”.