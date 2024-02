Leone: “Playoff e secondo posto? Hanno tutti le stesse possibilità, il Palermo…”

"In due anni il Parma ha fatto il percorso perfetto e Pecchia è un top per la categoria". Lo ha detto Luca Leone , intervistato ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dall'ex direttore sportivo della Ternana , che ha detto la sua sulla lotta promozione relativa al campionato di Serie B , con la ventisettesima giornata al via oggi.

"Secondo posto? Hanno tutti le stesse possibilità: la Cremonese ha Stroppa, il Como ha fatto investimenti importanti, anche Palermo e Venezia hanno gli allenatori più bravi. Playoff? I playoff li vince una delle prime cinque, però mi piace il Catanzaro, che gioca con qualità e coraggio. La Samp no, è in ritardo e soprattutto è troppo altalenante. Lotta salvezza? La B è imprevedibile, c’è sempre il rischio che qualcuno venga risucchiato, è la bellezza del campionato: non basteranno 40 punti per salvarsi, credo si debba arrivare a 43-44", ha concluso Leone.