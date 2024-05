Gautieri: “Venezia entrato in campo per vincere. Palermo? Al Penzo deve giocarsela”

“ Il Venezia ha avuto un approccio alla partita completamente diverso dal Palermo, è entrato in campo per vincere e l’ha vinta meritatamente . La squadra di Vanoli ci ha abituato a queste prestazioni, è solida”.

Sono queste le parole di Carmine Gautieri, intervenuto ai microfoni di "Tuttomercatoweb" per analizzare la sfida tra Palermo e Venezia andata in scena ieri sera al "Renzo Barbera"

“Quando cambi non riesci a vedere qualcosa subito. Mignani gioca più in verticale rispetto a Corini che comunque ha fatto un ottimo lavoro. Per vedere qualcosa di diverso ci vuole tempo, anche se ce n’è poco. Subentrare a un mese e mezzo non è facile”.