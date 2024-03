Ferrero: “Lasciato la Samp in A. Reggina? In 2-3 anni un bel progetto”

“Ho avuto i contatti in estate con la Città Metropolitana, adesso dopo la sentenza di fallimento c’è la possibilità di comprare il marchio. Non ci interessa l’amaranto (La Fenice Amaranto, ndr), non potevo prendere una squadra che si chiama Reggina e la chiamiamo Carmela. Ho detto due-tre anni per lavorare, per fare le cose per bene, il marchio per me è l’anima e il cuore. Quando saremo a Reggio metteremo giù un progetto e cercheremo di lavorare: non ci sono promesse da fare, il calcio non è una scienza esatta, non possiamo partire dicendo che falliremo, facciamo le corna“.