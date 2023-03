Di Mariano: “Mai smesso di credere nelle mie qualità. Rigore Brunori? Vi dico la mia”

"Fiducia ritrovata con questo gol? Non ho mai smesso di credere nelle mie qualità, il mister non mi ha mai fatto mancare il suo apporto e la sua stima. Io sono qua a disposizione del mister, della squadra e della società. Quando io gioco cerco di dare tutto me stesso, poi le cose a volte possono riuscire e a volte no. Il girone di ritorno è sempre più difficile, è più complicato fare punti perché le squadre ti conoscono meglio rispetto all'andata. Sicuramente sabato andremo a giocare in un campo difficile, il Cittadella lo conosciamo tutti, sappiamo che squadra è. Non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo cercare di imporre il nostro gioco ed andare a vincere. Il rigore fallito da Brunori? Matteo ha sbagliato il rigore, poi io ho fatto gol. Ognuno colma quando uno sbaglia. Noi siamo vicini a Matteo, sappiamo che sa calciare i rigori e abbiamo fiducia in lui. Può capitare, come io potevo fare il 2-0. Non cerchiamo il pelo nell'uovo".