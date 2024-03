Corini: “Pronti per far sì che la squadra sia solida ed equilibrata. Difesa a tre…”

Le parole live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Eugenio Corini, in vista della sfida contro il Pisa.

Archiviata la sosta per le Nazionali, il Palermo si prepara a tornare in campo per affrontare il Pisa lunedì 1 aprile alle 15:00. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre gara dal tecnico della compagine rosanero, Eugenio Corini.

"Difesa a tre? Mi sono spesso confrontato con voi. Dipende molto da come si occupa il campo. È la capacità e le caratteristiche di certi giocatori che possono alzare il livello a fare la differenza. Siamo pronti per far sì che la squadra sia solida e equilibrata. Gol dai subentranti? È mancato questo nelle ultime partite, si tratta di un valore fondamentale. Cinque cambi cambiano il 50% quasi dei giocatori e deve diventare per noi un valore assoluto. Nelle ultime gare è mancato quel guizzo che ha risolto le partite a nostro favore”.