Corini: “Masciangelo? Gli servirà tempo. Fabbian un’assenza importante ma Inzaghi…”

Sull'onda dell'entusiasmo della piazza, sia per un'avvincente sessione di calciomercato invernale sia per gli otto risultati utili consecutivi, ricomincia il cammino del Palermo . La compagine rosanero ospiterà al "Renzo Barbera" la Reggina di Filippo Inzaghi , reduce da una sconfitta in casa del SudTirol , per la sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie B . Queste le dichiarazioni alla vigilia del match del mister delle "aquile" Eugenio Corini :

"Masciangelo? È arrivato ed ha bisogno di ricondizionamento atletico definendo un percorso atletico ed anche mentale. Inzaghi? È Sempre stato un cliente ostico sia come giocatore sia da allenatore. Inzaghi ha costruito la squadra da quando è arrivato, noi abbiamo avuto dei problemi nell'amalgamare dal punto di vista atletico. Rispetto a Fabbian è una assenza di rilievo, ma la Reggina ha una rosa di qualità, ha lavorato bene sul mercato. Lancini? Fa parte della nostra rosa, è motivato e darà il suo contributo come ha sempre fatto con professionalità. All’andata la Reggina ha meritato, nel primo tempo abbiamo fatto vedere delle cose. Ma i miracoli nel calcio non si fanno. Tra gli undici c’erano tanti nuovi ragazzi che venivano da realtà diverse. Il ricondizionamento atletico era necessario e la risposta non è stata positività perché abbiamo perso. Ho fatto vedere dei pezzi della partita ai ragazzi. Vogliamo avere entusiasmo e la lucidità necessaria per giocare le partite. L’entusiasmo non deve fare perdere equilibrio”.