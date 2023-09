Corini: “Cosenza? Non abbiamo fatto male. Brunori è carico, esempio Inzaghi…”

"Comunque ho rivisto la partita e non abbiamo fatto male, in fase di non possesso siamo stati solidi e ordinati, in avanti le tracce le abbiamo sviluppate ci é mancata un po’ di qualità nell’esecuzione delle giocate. Sul gol di Canotto dovevamo accorciare prima e meglio, ma lavoriamo intensamente per curare e correggere i dettagli. Dobbiamo restare equilibrati e guardare più a lungo raggio, non mi esalto più di tanto dopo le vittorie, chiaramente la sconfitta non è mai bella e lascia delle crepe, ma già dall’atteggiamento dei ragazzi nell’allenamento di oggi ho colto segnali che mi sono molto piaciuti. Abbiamo analizzato al video tutto ciò che non è andato, e ho visto grande attenzione e voglia di reagire subito e fare una grande partita a Venezia. Brunori? Normale fosse arrabbiato e contrariato a fine gara, lo eravamo tutti. Lo vedo molto carico e attivo sul fronte offensivo, è dinamico e si spende tantissimo con giocate e movimenti funzionali al gioco della squadra. Quando attacca la profondità é sempre feroce e pericoloso, quest’anno volevo che crescesse molto nel legare il gioco, venire fuori e cucire la manovra offensiva, tirare fuori i centrali avversari e dettare i tempi per i tagli degli attaccanti esterni. Contro il Cosenza mi é piaciuto, è stato sfortunato su un paio di conclusioni di Di Francesco ed Insigne e non é riuscito a correggerle verso la porta per un soffio. Gli ho parlato, portando l’esempio di Inzaghi, dell’importanza di essere sempre pronto e reattivo nel cuore dell’area anche in quel tipo di situazioni, perché il gol da vero finaluzzatore può arrivare anche da palle sporche e vaganti".