Corini: “C’è competizione e voglia di spingere. Tutto su condizioni Mancuso”

"Mancuso ha dovuto fare questo intervento per un problema che ha avuto un paio di settimane fa. Ieri ha lavorato in campo facendo solo corsa, oggi ha lavorato sulla finalizzazione senza contrapposizione. Vediamo come starà domani, c'è la volontà di portarlo con noi a Piacenza. Tutti i giocatori mi stanno mettendo nella condizione di riflettere, arrivo spesso alla stessa mattina della partita per definire la squadra. C'è tanta competizione e questo è un merito dei giocatori che hanno volontà di spingere per questa squadra. Difendiamo con un castello a zona dove si deve andare ad attaccare la palla. Può succedere che l'avversario colpisca, lavoriamo sul lavoro che ha fatto Matteo con il Bari o Claudio con il Catanzaro. Cerchiamo di creare densità a protezione della nostra porta quando gli avversari riescono a colpire. Sentivamo di dover tornare a vincere in casa per creare un clima positivo. Abbiamo consolidato questo atteggiamento, abbiamo acquisito forza e la gente è maggiormente predisposta a darti una mano durante la partita. Disagi Barbera? Anche la società è consapevole e sta lavorando per far sì che i tifosi non abbiano più disagi all'interno del nostro stadio".