Carrarese in Serie B, Calabro: “Vittoria meritata, ecco quando è arrivata la svolta”

"Chi non ci considerava come possibili vincitori non conosceva la materia". Così Antonio Calabro dopo la storica promozione in Serie B conquistata alla luce della vittoria in finale playoff contro il Vicenza. Dopo lo 0-0 dell'andata in Veneto, un gol di Finotto ha abbattuto fra le mura amiche la squadra di Stefano Vecchi, che non perdeva una partita dallo scorso gennaio.