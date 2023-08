Bari, Di Cesare: “Non mi andava di smettere. Favorite Serie A? Attenzione al Palermo”

L'intramontabile capitano del Bari lotterà ancora per portare in Serie A la formazione di Mignani. Di Cesare si sofferma anche sulle altre favorite per la promozione.

"Diciamo che dopo quel maledetto 11 giugno non mi andava proprio di dire basta. Ci devo riprovare, anche se adesso sappiamo che sarà ancora più difficile, ma l’obiettivo è mettercela tutta per rivivere ancora quelle emozioni incredibili". Queste le dichiarazioni di Valerio Di Cesare, capitano del Bari, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione di Serie B. All'età di 40 anni, il difensore biancorosso non vuole ancora appendere gli scarpini al chiodo e vuole riportare in massima serie i galletti dopo la delusione del finale della passata stagione.