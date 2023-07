Zazzaroni su Mourinho: “Quando perdi una finale per errori arbitrali macroscopici…”

"Che cosa è il Fair Play per me? Non lo so, non l'ho mai avuto. Però mi fa piacere condurre questa manifestazione, nonostante io sia sempre polemico. Ho pochissimo fair play, parlo malissimo e sono volgarissimo. Forse è fatto di proposito, vogliono redimermi. Mourinho non ama alcuni arbitri, ma è corrisposta la cosa. Un allenatore che ha fair play è Ranieri. Ha grande esperienza, è molto furbo, sa come comportarsi. Ancelotti ha molto fair play, così come lo aveva Sacchi. Io li capisco però, quando per errori macroscopici perdi una stagione come nel caso della finale di Europa League.In finale c'è stata una direzione così, oltretutto con pregiudizio, perché c'erano dei precedenti fra Mourinho e Taylor, mi rendo conto che una persona possa perdere la testa. Mourinho ha detto solo all'arbitro "sei un disastro" e si è preso quattro giornate di squalifica. Xavi, per fare un esempio, ha detto ad un arbitro che è stato pagato, e non è stato squalificato. È un mondo di ipocrita. Oggi in panchina ci vanno 30-40 persone: gestire tutte queste persone per un quarto uomo è impossibile. La federazione dovrebbe ridurre il numero di persone che vanno in panchina, forse in questo modo sarebbe un calcio più digeribile da questo punto di vista".