Udinese, Lucca: “Felice per i due gol, meno per il risultato. Exploit in Serie B…”

L' Udinese manca ancora una volta l'appuntamento con la vittoria, stavolta per una questione di pochissimi secondi con il Verona a riacciuffare il pareggio a tempo praticamente scaduto con Henry a fissare il risultato sul 3-3. Nella gara della Dacia Arena si è acceso il talento di Lorenzo Lucca, autore di due gol da grande rapace d'area di rigore, il quale è subentrato ad inizio gara a causa di un infortunio al titolare Success. Queste le dichiarazioni del centravanti ex Palermo e Pisa a Sky Sport:

"C'è rammarico per non aver preso i tre punti che erano fondamentali per il nostro percorso, sono felice per i due gol ma mi dispiace che non siano serviti per portare a casa la vittoria. Sono contento di aver scelto questa piazza, mi ha dato subito fiducia e voglio ripagarla con il lavoro e con i gol".