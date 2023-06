Spezia-Verona a Udine, sindaco La Spezia: “Offesa a tifosi e città”. Cambia la sede?

Per decidere l’ultima retrocessione dalla Serie A alla B domenica andrà in scena lo spareggio tra Spezia e Verona.

Lo spareggio salvezza tra Verona e Spezia andrà in scena domenica 11 giugno su un campo neutro. Resta, però, da decidere dove si giocherà. In un primo momento, la soluzione "Dacia Arena" di Udine sembrava quella designata dal Consiglio di Lega. Tuttavia, sarebbero ancora in corso alcune valutazioni legate a problemi di ordine pubblico e sicurezza. "La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un'offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia". Lo ha scritto in una nota il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini.