Serie A, ripartire dai recuperi una garanzia in caso di nuovo stop: la Lega studia il calendario

Il calcio potrebbe ripartire dai recuperi di Serie A.

Il massimo campionato italiano, con l’ok del Governo, potrà tornare in campo a metà giugno. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la FIGC, durante un incontro in programma giovedì, stabiliranno le date ufficiali per la ripresa. Quel che sembra attuabile e favorevole, tuttavia, è che soltanto alcune squadre scendano sul rettangolo verde in occasione della “prima” giornata dopo lo stop dettato dall’emergenza Covid-19.

Spadafora: “La Serie A può ripartire il 13 o il 20 giugno. Partite in chiaro? Rispondo così, il modello tedesco…”

Nella riunione della Lega di domani, infatti, verrà posta sul piatto l’ipotesi di ripartire dai quattro recuperi della venticinquesima giornata del campionato: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino Parma. Si tratterebbe, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, di un espediente necessario per preservare la validità della classifica. In caso di un eventuale nuovo stop, infatti, e di una conseguente cristallizzazione delle graduatorie all’interruzione, in tal modo tutti i club avrebbero disputato lo stesso numero di gare. Soltanto dopo avere “pareggiato i conti”, se ce ne saranno le condizioni, si potrà riprendere in blocco il campionato dalla ventisettesima giornata.

AIC, il vicepresidente Calcagno: “Ripresa Serie A? Impossibile giocare alle 16, ecco le mie proposte”

Per ora, si tratta soltanto di un’ipotesi. Domani, però, questa verrà portata al vaglio della Lega e, nel caso in cui venisse valutata positivamente, verrà formalizzata come proposta in vista del vertice decisivo di giovedì. Tanti, in quella data, saranno i temi caldi: dalla creazione di nuovi calendari agli appunti sul protocollo sanitario.

Ripresa Serie A, Gastaldello senza filtri: “Una forzatura, i rischi sono tanti. Stipendi? Non siamo tutti CR7…”