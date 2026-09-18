Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Padova:

Che partita si aspetta contro il Padova?

"La Serie B, abbiamo visto i risultati dell'ultima domenica, non c'è niente di scontato. Il Padova è una squadra come tutte, per me molto temibile, però mi ripeterei. Ha fatto un mercato importante, ha preso un allenatore secondo me giusto per quella piazza, perché è un allenatore che in due anni a Carrara ha fatto molto bene e si meritava questa chance. Ha preso degli attaccanti, dei giocatori per la categoria molto bravi, è una proprietà importante che vuole fare bene, per cui noi abbiamo grande rispetto del Padova.

Secondo me farà un campionato importante, però dopo tutte queste cose noi dobbiamo pensare a noi stessi. Giochiamo nel nostro stadio, prima della sosta pretendo che la squadra finisca come ha iniziato quest'anno, soprattutto in casa. Oggi, leggendo i numeri, un po' mi toccavo sinceramente, però dobbiamo dare continuità, perché abbiamo fatto in casa qualcosa di straordinario. Dobbiamo continuare a farlo, perché se l'abbiamo fatto non voglio passi indietro e voglio che la squadra continui a spingere sull'acceleratore".

Un centrocampo a tre potrebbe cambiare l'atteggiamento della squadra? E Ranocchia potrebbe avere una posizione diversa?

"Hai detto bene, però a volte poi se diventiamo guardinghi e prendiamo gol è perché volevamo essere guardinghi. Io penso che ormai il calcio vada in quella direzione di andare forte uomo contro uomo, noi dobbiamo accettarlo, ci sentiamo forti e penso che questa sia la nostra strada.

Poi durante le partite ormai ci sono due o tre partite. È chiaro che magari se stai vincendo al settantesimo, gli altri mettono qualche attaccante in più ed è normale che un po' ti costringano a difenderti. Io, se posso, cerco di trovare le contromisure giuste. Nell'arco di una partita ci sono più gare e noi dobbiamo essere bravi a interpretarle e, con i giocatori, quando siamo al completo ma anche adesso, possiamo fare i cambi necessari.

Per Ranocchia avete visto anche ad Avellino: quando ho messo Estevez, Ranocchia ha giocato in una posizione insieme a Estevez sulla sinistra, da mezzala di palleggio. Per me la può fare, ma soprattutto in questa squadra è difficile tenere fuori Estevez. È un giocatore straordinario, un capitano, per me è uno dei giocatori più importanti che abbiamo preso perché ha un'attitudine, un atteggiamento e a volte mi piange il cuore non farlo partire, ma quando entra Estevez ci cambia spesso la partita. Per cui adesso che siamo un po' corti devo tenere conto, soprattutto a centrocampo, di tutte queste cose. Può succedere anche domani o durante la partita che Estevez e Ranocchia possano giocare insieme".

Anche Pierozzi può essere utilizzato come esterno offensivo dall'inizio?

"No, è lo stesso discorso che vale per Bozolan. Io penso che Pierozzi e Bozolan siano due attaccanti esterni durante la partita che ci possono aiutare in questo momento in cui ci manca qualche giocatore. Io vorrei farli giocare nel loro ruolo perché sono giocatori forti dove rendono al meglio.

Poi magari a venti minuti dalla fine è una soluzione sia Pierozzi, perché se gioca Pierozzi in panchina abbiamo un giocatore come Cassandro che può fare il terzino. Pierozzi, chiaramente, avendo già giocato da quinto tante volte, può alzarsi e fare quel determinato ruolo. Per Bozolan vale lo stesso che ho detto prima".

Quanto è importante avere centrocampisti con il tiro da fuori?

"Il tiro da fuori area è sempre fondamentale. Io penso che abbiamo giocatori che possono decidere con quel tipo di tiri, ma penso che la partita di Avellino sia un po' una partita a sé.

Ormai troveremo sempre squadre che ci aggrediranno, forti e alte, per cui dovremo cercare di fare determinate partite già da domani. Però noi ci sentiamo pronti e vogliamo concludere al meglio prima della sosta".