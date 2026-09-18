La lista dei convocati di Inzaghi per il Padova.
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Il Palermo si prepara alla sfida contro il Padova, in programma domani, sabato 19 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Renzo Barbera, valida per la quinta giornata di Serie BKT 2026/27.
Mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei 23 calciatori convocati. Prima convocazione con la maglia rosanero per Luca Mazzitelli, arrivato nelle scorse settimane. Restano invece indisponibili Hernani, Mattia Perin, Gabriel Strefezza e Joronen.
I convocatiPortieri:12 Nespola, 14 Fortin, 63 Balaguss.
Difensori:3 Augello, 13 Bani, 27 Pierozzi, 29 Peda, 32 Ceccaroni, 33 Bozzolan, 84 Cassandro, 93 Barba, 96 Magnani.
Centrocampisti:5 Palumbo, 6 Gomes, 8 Segre, 10 Ranocchia, 24 Estevez, 36 Mazzitelli.
Attaccanti:9 Vavassori, 11 Gyasi, 17 Johnsen, 20 Pohjanpalo, 99 Gabrielloni.
Indisponibili: Hernani, Perin, Strefezza e Joronen.
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