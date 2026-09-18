Alla vigilia di Palermo-Padova, in programma domani alle 15:00 al Renzo Barbera, Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa:

Mister, l'infortunio di Strefezza può portare a cambiare qualcosa dal punto di vista tattico?

"È chiaro che la storia la sapete, abbiamo avuto quest'occasione di Mazzitelli, che secondo me è un giocatore molto importante per la categoria, ma pensavamo di metterlo dentro a gennaio. Poi purtroppo è successo quello che nessuno sperava, che abbiamo perso Strefezza. Il fatto di avere Mazzitelli, chiaramente non ancora pronto ma da poter inserire in lista fino al rientro di Strefezza, penso che sia stata un'occasione. Chiaramente non sostituisce come ruolo il giocatore che è andato fuori, però ci dà altre caratteristiche e altre armi da giocare.

È chiaro che io sto pensando a tutto, non stravolgerò sicuramente tutto quello che ci ha portato fin qua, che ci ha permesso di giocare domani davanti alla nostra gente, in testa alla classifica, nel nostro stadio. Per domani andremo avanti con quelli che abbiamo, abbiamo una rosa profonda, una rosa che mi permette di fare qualsiasi cosa. Poi nella sosta ragionerò e cercherò di capire, però nessuno stravolgimento. Abbiamo giocatori che possono giocare lì: può giocare Vavassori, può giocare Palumbo, può giocare Giasi. Visto che avremo due soste e poi Strefezza rientrerà, in queste cinque, sei, sette partite cercheremo di rimboccarci le maniche e trovare la soluzione migliore".

Come stanno gli infortunati? E Mazzitelli è pronto per domani?

"Domani mancheranno Strefezza, Hernani e Perin, gli altri sono tutti recuperati. Questi tre giocatori, due li avremo dopo la sosta, è chiaro che per Strefezza è più lungo purtroppo. Mazzitelli sta bene, ma devo essere intelligente e capire che poi avremo la sosta. Mi piacerebbe metterlo, che potesse darci subito una mano, ce la può dare, lo portiamo in panchina, però è chiaro che se non sarò costretto cercherò di non correre rischi perché non gioca da aprile.

È arrivato nove giorni fa, avevamo impostato per lui un lavoro per essere pronto il primo gennaio, abbiamo dovuto stravolgere tutto. Lui si è messo a disposizione, però è un giocatore importante per la categoria, un capitano. Nella nostra squadra può giocare dovunque: nei due mediani, mezzala, può fare qualsiasi ruolo. Insomma, inseriremo Mazzitelli".

Bozzolan può essere una soluzione sulla fascia destra offensiva?

"Hai detto una cosa con un senso. È chiaro che Bozolan può fare quel ruolo durante la partita, è chiaro che non possiamo adesso pensare che un terzino possa fare l'attaccante esterno da un giorno all'altro. Però Bozolan è un giovane molto bravo, che mi piace molto, ha solo la sfortuna di avere nel pari ruolo un giocatore straordinario come Augello. Bozolan ci darà soddisfazioni e penso che a partita in corso quel ruolo lì, per la gamba e per l'interpretazione che ha, lo possa fare.

È chiaro che dall'inizio, soprattutto in casa, abbiamo bisogno di giocatori esterni di ruolo. Lì domani giocherà Palumbo, giocherà Vavassori, abbiamo i giocatori che possono ricoprire quel ruolo".