Spadafora: “La Serie A può ripartire il 13 o il 20 giugno. Partite in chiaro? Rispondo così, il modello tedesco…”

Parola a Vincenzo Spadafora.

Si avvicina la data relativa alla ripartenza dei campionati. A confermarlo è il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora che, durante un’intervista concessa ai microfoni del “TG3”, conferma che giovedì si terrà il summit con Lega e FIGC – parlando inoltre di due date per il ritorno in campo delle squadre: il 13 e il 20 giugno. Spadafora, aggiunge inoltre una novità relativa alla possibilità di una trasmissione delle partite di Serie A in chiaro.

“Facciamo riferimento al momento tedesco, dove con Sky è stata prevista la diretta gol per tutti con il diritto dell’abbonamento a vedere naturalmente tutta la partita. Potremmo pensarci anche in Italia e nello stesso provvedimento della riapertura del campionato si potrebbe fare riferimento a questa possibilità”.