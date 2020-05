AIC, il vicepresidente Calcagno: “Ripresa Serie A? Impossibile giocare alle 16, ecco le mie proposte”

L’idea del vicepresidente Calcagno.

Nei giorni scorsi la FIGC ha pubblicato il nuovo protocollo con le regole che dovranno necessariamente essere rispettate per consentire ai giocatori di ricominciare le sessioni di allenamento di gruppo: un passo in avanti molto grande in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A e Serie B, che potrebbero ripartire nelle prime settimane di giugno.

Spadafora: “La Serie A può ripartire il 13 o il 20 giugno. Partite in chiaro? Rispondo così, il modello tedesco…”

Mentre i club stanno continuando ad attrezzare le proprie strutture per rispettare le norme del protocollo, l’Associazione Italiana Calciatori sta continuando il dialogo con la Federazione e le Leghe per cercare di comprendere le modalità attraverso le quali potranno nuovamente iniziare le partite e così facendo riuscire a portare a termine l’attuale stagione il prima possibile per poi consentire alle altre squadre italiane, come la Juventus, Atalanta, Napoli, di giocare anche le competizioni europee, ossia la Champions League e l’Europa League.

AIC, Tommasi: “Preoccupato dal piano B. Contratti giocatori? In troppi approfittano di questa situazione”

Tra le tanti questioni ancora da risolvere, come quella legata ai contratti dei calciatori, vi è anche l’esigenza di fissare degli orari in cui svolgere le gare, dal momento che per accelerare le tempistiche della ripresa sarà necessario giocare con più continuità e più volte durante la stessa settimana. Durante un’intervista concessa ai microfoni de La Repubblica, il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno, ha sottolineato l’impossibilità di scendere in campo nel primo pomeriggio, viste le elevate temperature che si raggiungono in Italia nei mesi di giugno e luglio. Queste le sue dichiarazioni:

“Le 16,30 in piena estate, in giugno-luglio? Non se ne parla nemmeno di giocare a quell’ora. Lo so che il Mondiale del ’94 si è giocato alle 12, ma erano poche partite: qui sono di più, e conta poco che magari siano messe nel weekend, sempre le 16:30 sono. I presidenti pensano solo alle tv, non alla salute dei giocatori. Le 16:30 non vanno bene. Le 18:45 e le 21 sì“.