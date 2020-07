Serie A, Giudice Sportivo: ecco gli squalificati per la 33^ giornata, Saelemaekers…

Terminata la 32^ giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha rese note le sue decisioni.

E’ arrivato questa mattina il comunicato del Giudice Sportivo, in vista della 33^ giornata di Serie A. L’unico giocatore ad essere squalificato è Alexis Saelemaekers del Milan, espulso in occasione della sfida contro il Napoli. Il giovane classe ’99, dunque, salterà la sfida contro il Parma in programma mercoledì sera.

Assenza che si andrà ad aggiungere, in attesa di Inter-Torino, alle due squalifiche dopo le prime tre gare della 32ª giornata. Si tratta di Juan Cuadrado della Juventus, che salterà la sfida contro il Sassuolo per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato”; e Patric della Lazio, fuori per le prossime quattro giornate di campionato dopo il clamoroso morso a Donati in occasione della sfida contro il Lecce. Ad essere entrati in diffida, nona sanzione, Jens Hateboer dell’Atalanta e Lucas Leiva della Lazio.