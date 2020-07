Serie A, 37a giornata: Milan a valanga, trema il Genoa e il Lecce spera. Risultati e classifica

Trentasettesimo turno di Serie A.

La Lazio supera 2-0 il già retrocesso Brescia e raggiunge l’Atalanta a quota 78 in classifica, adesso si deciderà tutto all’ultimo giornata per quanto riguarda la griglia finale. A segno ancora Ciro Immobile che raggiunge quota 35 reti in Serie A, a un solo gol dal record detenuto da Gonzalo Higuain che arrivò a 36 con la maglia del Napoli. Vittoria sonante del Milan di Pioli che travolge 4-1 in trasferta la Sampdoria grazie a un doppio Ibrahimovic e alle reti di Leao e Calhanoglu. In zona salvezza sconfitta pesantissima quella rimediata dal Genoa che cede 5-0 al Sassuolo e adesso rischia grosso, vince 2-1 in casa dell’Udinese il Lecce che si giocherà tutto all’ultima giornata.