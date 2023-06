Sassuolo-Fiorentina 1-3: Italiano travolge Dionisi. Decisivi Cabral, Saponara e Nico

La squadra di Italiano si gestisce ma gioca per vincere, parte meglio e con Cabral, nel primo tempo, colpisce un palo. Il Sassuolo prova a reagire nel finale di prima frazione ma la viola fa buona guardia. Inizia la ripresa e la squadra toscana passa con il suo bomber brasiliano che sfrutta una corta respinta di Russo. La squadra di Dionisi non si dà per vinta e si guadagna un rigore per fallo di mano di Cabral: segna Berardi. Il mister degli ospiti inserisce Saponara che lo ripaga con un bellissimo gol da fuori area. Tressoldi viene espulso per doppio giallo e Nico Gonzalez fa 1-3. Nel finale rosso anche per Rogerio che lascia i suoi in nove. La Fiorentina sale a 56 all'ottavo posto, il Sassuolo chiude a 45.