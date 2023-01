Roma, Zaniolo dà ok al Bournemouth, ma il club inglese dice no: il retroscena

Nicolò Zaniolo è stato escluso dal progetto tecnico della Roma e nei prossimi giorni sono attesi provvedimenti disciplinari. Nel frattempo il calciatore, che nei giorni scorsi ha subito un'aggressione sotto la sua abitazione romana da parte di alcuni tifosi, ha fatto ritorno nella sua città natale, La Spezia, in attesa dell'evolversi della situazione relativa al suo futuro.

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale, nella notte scorsa, il calciatore era tornato sui suoi passi accettando la destinazione Bournemouth . Un dietrofront che non ha tuttavia sortito gli effetti sperati, considerata la risposta negativa del club che ha di fatto chiuso definitivamente le porte al classe '99.

Dopo l'iniziale "no", Nicolò Zaniolo era pronto a partire per l'Inghilterra e iniziare la sua nuova avventura in Premier League. Il proprietario del Bournemouth, però, secondo quanto riportato da "GianlucaDiMarzio", ha deciso di bloccare l'operazione anche a causa dei tanti investimenti fatti sul mercato.