Juventus, senti Del Piero: “Scudetto? Attenzione ad Inter e Atalanta”. E sulla Lazio…

Del Piero mette in guardia la Juventus.

Non solo la “Vecchia Signora” per la lotta al titolo: è questo l’avvertimento lanciato dall’ex bandiera bianconera Alessandro Del Piero che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, ha voluto mettere in guardia il suo ex club su due squadre che quest’anno -a suo dire – rischierebbero di soffiare il Tricolare proprio alla formazione di Andrea Pirlo.

“L’Atalanta ora ha la maturità giusta e già dopo quel pareggio a Torino aveva rammarico. La Lazio ha qualità, ma dovrà fare i conti con il doppio impegno con la Coppa. E l’Inter… beh abbiamo visto i 5 cambi che ha fatto contro la Fiorentina e sappiamo quanto possano essere decisivi”.