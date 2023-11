Genoa-Verona, Gilardino: “Nel finale bravi a soffrire, avuto occasioni. Singoli…”

"Partita con il coefficiente di difficoltà molto alto perché l’Hellas voleva fare una prova d’orgoglio dopo cinque giornate in ritiro. Abbiamo avuto quattro o cinque occasioni per raddoppiare, nel finale siamo stati bravi a soffrire. A Cagliari ci siamo fatti trasportare dall’avversario, stasera è andata in maniera diversa"

"Ekuban ha fatto un enorme lavoro fino a che è rimasto in campo, così come Puscas. Ben vengano i gol dei difensori. Martinez? La priorità di un portiere è parare, sa identificare i momenti della gara dove giocare con i piedi e ricercare gli spazi. Strootman e Badelj hanno esperienza e intelligenza tattica e tecnica, è normale che attorno loro servono calciatori di caratteristiche diverse per avere il giusto equilibrio: mi hanno dato tantissimo e gli faccio i complimenti. Dopo la sosta contiamo di recuperare altri uomini, ci auguriamo di avere Retegui per Frosinone e poter lavorare con altri durante le due settimane"