Fiorentina-Sampdoria 5-0, dominio viola al ‘Franchi’: Italiano travolge Stankovic

Allo stadio 'Artemio Franchi' è andato di scena il match valido per la 32a giornata del campionato di Serie A, tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ottava in classifica e la Sampdoria del tecnico Dejan Stankovic, attualmente posizionato al ventesimo posto in graduatoria. Sfida terminata 5-0 che valeva tantissimo per i padroni di casa, volenterosi di rientrare nella corsa alle coppe europee. Sempre più spacciata la compagine blucerchiata, ormai condannata alla retrocessione in cadetteria.