Italia, parla Frattesi: “Estero? Non ancora. Meglio in un centrocampo a tre”

ITALIA O ESTERNO -"Nella mia carriera sono sempre andato avanti step dopo step, almeno nella mia testa bisogna fare prima un altro passaggio in una squadra italiana e poi solo dopo andare fuori. Sono convinto che prima o poi ci andrò, ma bisogna andarci pronti. Quanto la garanzia di titolarità sarà importante? Non è fondamentale, in un top club nessuno può darti garanzie. Tanti giovani sono all'estero? L'Italia è l'unico paese che denigra i propri giocatori e il proprio campionato. Per noi chi viene dalla Premier League è sempre più forte...".

UNDER 20 E SPAGNA -"Ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi dell'Under 20. E' mancata solo un po' di fortuna in finale. Per quanto riguarda il calcio italiano la percezione che si ha è sbagliata, tendiamo sempre a denigrarlo. Per noi è sempre migliore quello degli altri, ma questa cosa non è assolutamente vera. Sulla Spagna dico che storicamente ha sempre avuto un centrocampo fortissimo, dovrà essere sicuramente un'Italia attenta perché loro con le mezzali vanno a imbucare e ti fanno male".

CENTROCAMPO -"Il centrocampo è il reparto più forte? Per quanto mi riguarda è il reparto con più competizione, sono d'accordo. E' quello più completo. Per fare entrambe le fasi bisogna avere passo. Un modello di riferimento? Ne ho uno qui ed è Barella, in Italia è il migliore sotto questo punto di vista. Ho la possibilità di studiarlo da vicino e sicuramente è una fonte di ispirazione per me, anche perché fa assist. In cosa devo migliorare? Devo costruire di più il gioco, ci sto lavorando. E poi migliorare nell'ultimo passaggio".

SU BERLUSCONI - "Faccio le condoglianze alla famiglia del presidente. Ricordo un aneddoto: io ero in vacanza alle Maldive, non sapevo se dovevo tornare al Sassuolo o restare a Monza. Il presidente spesso chiamava Carnevali, furono addirittura a pranzo insieme per parlare di me e questa cosa la ricordo con affetto. Una figura davvero importante", ha concluso Frattesi.