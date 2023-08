Ternana-Samp 1-2, Pirlo: “Importante cancellare la penalizzazione, bravo La Gumina”

"È la mia terza esperienza dopo la Juventus, qualcosa ho imparato. Cos'è cambiato rispetto alla Juve? Nulla. La Turchia è stata un'avventura importante, mi ha dato la possibilità di sperimentare tante cose e di crescere. Sto riproponendo questo alla Samp, cercando di fare un calcio propositivo come avevo provato a fare al primo anno alla Juve. La mentalità e la voglia non cambiano, solo gli interpreti sono diversi". Così Andrea Pirlo, intervistato ai microfoni di "Sky Sport". Buona la prima per la Sampdoria che, in trasferta a Terni, ha battuto gli uomini di Cristiano Lucarelli per 2-1, grazie alle reti messe a segno da La Gumina (dal dischetto) e da Depaoli.