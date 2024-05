Sampdoria, verso il Palermo: Benedetti e Darboe in gruppo, si ferma Girelli

Ecco il lavoro svolto dalla squadra di Andrea Pirlo questa mattina in vista della gara in programma venerdì sera al "Barbera".

Prosegue sotto la pioggia la preparazione della Sampdoria alla sfida contro il Palermo , in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie BKT 2023/24.

Dopo una prima fase di attivazione in palestra, informa il club ligure, sul campo principale del "Mugnaini" Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta mattutina incentrata su riscaldamento atletico, possessi, esercitazione tattica e finalizzazioni alla quale hanno partecipato anche Leonardo Benedetti e Ebrima Darboe. Stefano Girelli ha interrotto anticipatamente la sessione in via precauzionale a causa di un fastidio muscolare. Personalizzato sul campo per Nicola Murru, terapie per Estanislau Pedrola.