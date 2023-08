Sampdoria, ufficiale: ecco Noah Lemina dal PSG. I dettagli e l’annuncio del club

Intanto, prosegue la fase di avvicinamento all'esordio a Marassi in campionato per la Sampdoria, che venerdì sera affronterà il Pisa nella seconda giornata della Serie BKT 2023/24. Con i compagni si sono allenati per la prima volta anche i volti nuovi Facundo González e Petar Stojanovic, oltre a Fabio Borini, Fabio Depaoli e Nicola Murru, tornati a disposizione. Nella giornata di oggi è in programma la rifinitura pomeridiana che sarà preceduta alle ore 17:00 dalla conferenza stampa di Andrea Pirlo.