Sampdoria, Radrizzani: “Pirlo? Ha molta voglia, la trattativa non è stata lunga”

La Sampdoria ha scelto: sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore dei blucerchiati in Serie B. Il tecnico ex Juventus, reduce dall'ultima esperienza in Turchia con il Karagumruk, ha firmato un contratto che lo legherà al club ligure per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2025. La conferenza di presentazione ai media di Pirlo e del nuovo head of performance Legrottaglie si terrà oggi, mercoledì 28 giugno, alle ore 16:00 nell’ambito di The Ocean Race Genova – The Grand Finale, presso la Sala Hospitality Genova dell’Ocean Live Park al Waterfront di Levante.