Sampdoria, Quagliarella: “Juventus? Attestato di stima pazzesco, ma qui sto bene”

L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, parla dell'interessamento nei suoi confronti della Juventus, offerta che il calciatore napoletano ha prontamente rifiutano per rimanere in blucerchiato

Il capitano della Sampdoria , Fabio Quagliarella , ha parlato ai microfoni di Secolo XIX a proposito dell'interesse della Juventus nei suoi confronti, maturato lo scorso a gennaio, ma a cui il calciatore napoletano ha risposto negativamente: "L'offerta era vera ma alla fine non è stato un "no" a loro, ma un "si" alla Samp . Ringrazio la Juventus perchè è stato un attestato di stima pazzesco a 37 anni. Ma stavo troppo bene qui".

Classe 1983, Fabio Quagliarella è alla Sampdoria dal 2016 e dal 2017 ne è diventato capitano. Per lui si tratta della seconda esperienza nella compagine blucerchiata, avendo già militato nella stagione 2006-2007 collezionando 35 presenze e 13 gol. Nelle ultime sei stagioni con la Sampdoria è sceso in campo per 233 volte siglando 99 gol.