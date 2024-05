Sampdoria, Pirlo: “Vogliamo il sesto posto. Playoff? Non vediamo l’ora di giocarli”

"L'obiettivo playoff lo abbiamo centrato. Adesso c’è la possibilità, che non dipende solo da noi, di raggiungere la sesta posizione che cambierebbe molto". Lo ha detto Andrea Pirlo alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, in programma venerdì sera allo Stadio "Nicola Ceravolo". "Alla fine ti guardi indietro e vedi i punti che hai perso. Oltre alla penalizzazione, c’è il rammarico per i punti che abbiamo lasciato per strada. È stato un percorso altalenante. L’importante alla fine era centrare l’obiettivo ma quando sei ai playoff si azzera tutto, a parte la classifica che consegna a chi gioca in casa due risultati su tre", ha proseguito il tecnico della Sampdoria.