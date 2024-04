Sampdoria, Pirlo: “Priorità fare i playoff, con SudTirol punti importanti in palio”

“L’ambiente è sorridente, ma non c’è nulla di cui essere contenti se non arriva l’obiettivo finale. Mancano un po' di partite, ogni gara sarà fondamentale se vogliamo raggiungere l’obiettivo e sappiamo che ci sono tanti scontri diretti. Il Sudtirol ha sempre fatto bene contro le squadre forti soprattutto fuori casa. All’andata avevamo fatto una gara discreta sul piano tecnico, poi ci furono delle disattenzioni che ci costarono la gara, ma non dobbiamo pensarci. Dovremo essere bravi e lucidi perché i punti in palio sono pesanti. Le aspettative intorno a noi sono sempre state alte, anche quando c’era una classifica diversa. Sesto posto? Più alto arrivi e più hai la possibilità di giocarti queste partite in casa, ma la priorità è entrare nei play off visto che non ci siamo ancora dentro. Sia Pedrola sia Borini stanno meglio, ma è normale che dopo tanto tempo fermi ci voglia del tempo per rientrare a giocare, pian piano stiamo recuperando tutti e dalla prossima gara ci sarà anche Esposito, poi vedremo per Benedetti, Vieira e anche Ferrari che rientrerà credo a fine mese. Speriamo che chi rientra sia più fresco rispetto agli altri e possa darci quella marcia in più per sprintare. Stiamo utilizzando Kasami che da centrocampista diventa secondo trequartista, quando staranno tutti bene poi avrò la possibilità di cambiare modulo come fatto durante tutta la stagione. Alla fine l’impostazione tattica è come vogliamo occupare il campo, non importa se giochiamo a due, tre o quattro, conta l’idea di gioco. - conclude Pirlo – Errori difensivi? Li commettono in Champions figuarsi se non può capitare ai nostri giovani, il loro percorso di crescita passa anche da queste cose”.