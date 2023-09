Sampdoria, Pirlo: “Non ci sono favorite, è difficile vincere in tutti i campi”

"Il livello è più o meno lo stesso, se non hai intensità e determinazione rischi di perdere in tutti i campi; l'abbiamo già visto in queste partite. Il campionato è lungo e difficile, non ci sono super favorite e vincere è difficile". Lo ha detto Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro la Cremonese, andata in scena domenica 3 settembre allo Stadio "Zini": 1-1 il risultato finale alla luce delle reti messe a segno da Charles Pickel ed Estanis Pedrola.