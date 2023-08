Sampdoria, Legrottaglie su Coda: “Fa comodo a chi deve essere competitivo”

“Oggi si è allenato per la prima volta Facundo Gonzalez, difensore promettente. Abbiamo fatto un bel colpo prendendo un giovane molto bravo e di prospettiva”. Lo ha detto Nicola Legrottaglie, intervenuto in conferenza stampa per presentare i tecnici dell'Academy blucerchiata. Ma non solo; L'head of performance della Sampdoria ha parlato anche di calciomercato e del possibile approdo di Massimo Coda - nel mirino anche di Bari e Cremonese - alla corte di Andrea Pirlo.

“Abbiamo preso Lemina, un altro giovane. La società in questo momento sta facendo grandi sforzi per poter migliorare la squadra e renderla sempre più competitiva. C'è il desiderio di fare qualcos'altro ma tutto sarà legato alle situazioni economiche. Vediamo anche il mercato in uscita che sarà determinante. Se ci saranno richieste per alcuni giocatori ma noi siamo contenti di tutto. Siamo soddisfatti del lavoro fatto in questo mese e mezzo ma soprattutto dal lavoro fatto dai calciatori. Non c'è un calciatore che non possiamo dire non si sia allenato bene. Chi avrà meno spazio cercheremo di farli giocare di più e in alcuni casi di valorizzarli. In entrata se ci saranno situazioni che permetteranno di migliorare la squadra le faremo", le sue parole.