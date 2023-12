Sampdoria, Kasami: “Ho grandi ambizioni, voglio tornare in A con questa maglia”

"Il ritorno in Italia sta andando molto bene. Ci ho messo un po' a ritrovare la condizione sia fisica che mentale, ma adesso sono tornato sui miei livelli". Così Pajtim Kasami , ospite di 20min.ch. Diversi i temi trattati dal centrocampista della Sampdoria , tornato a giocare in Italia dodici anni dopo l'ultima esperienza in quel di Palermo : dalla scelta di approdare alla corte di Andrea Pirlo , con il classe 1992 che si è legato ai colori blucerchiati fino al 30 giugno 2024, agli obiettivi personali e non.

"Avevo molte altre offerte, ma per me non è stata una questione di soldi. Altrimenti avrei scelto l'Arabia Saudita. Sul piano economico avevo, infatti, due offerte davvero molto interessanti. Perché non ho detto sì? Perché ho trentuno anni e il mio corpo è lo stesso di quando ne avevo venticinque. Ho ancora grandi ambizioni per la mia carriera in Europa, a partire dal ritorno in Serie A della Sampdoria. Pirlo? È sempre stato il mio più grande idolo. Sa come arrivare ai propri giocatori e c'è un grande rispetto per lui. È una persona pacata, ma quando prende la parola lascia il segno. La Nazionale? L'ultima convocazione risale a due anni fa, ma mi piacerebbe condividere di nuovo lo spogliatoio con i miei compagni di Nazionale", ha concluso.