Roma, Mourinho alla squadra: “Solo orgoglio e niente lacrime, ci hanno fatto perdere”

La Roma è uscita sconfitta dalla "Puskas Arena" di Budapest, il Siviglia ha conquistato la sua quinta Europa League. Nella partita più lunga della storia, ben 146 minuti tra tempi regolamentari, recupero e supplementari, i giallorossi hanno ceduto ai calci di rigore. Decisivi per la compagine capitolina gli errori di Ibanez e Mancini, che hanno loro malgrado esaltato le qualità del portiere spagnolo Bounou. Non sono mancate però le polemiche da parte della Roma e di Josè Mourinho, protagonista di diversi screzi con l'arbitro Taylor e il quarto uomo. In primis per il rigore non concesso, in seguito per la mancata doppia ammozione - e conseguente espulsione - di Lamela. A fine partita il tecnico portoghese ha espresso tutta la sua amarezza e rabbia nei confronti del direttore di gara inglese, raggiungendolo anche nel parcheggio dello stadio. Dal canto loro, diversi calciatori giallorossi hanno concluso in lacrime il match, tra cui Paulo Dybala, autore del gol del vantaggio, Rui Patricio, Tammy Abraham e Gianluca Mancini. Al rientro negli spogliatoi, Josè Mourinho ha parlato a lungo alla squadra, ecco di seguito riportato da "La Gazzetta dello Sport" il discorso dell'ex Inter ai suoi calciatori: "Niente lacrime, solo orgoglio. Non voglio vedere lacrime, dovete essere orgogliosi di tutto quello che avete fatto, anche questa sera. È stato un percorso lungo, dove avete sempre dato tutto quello che avevate dentro. Abbiamo perso. Anzi, ce l’hanno fatta perdere. Ma non avete perso la vostra dignità, lottando con il cuore fino all’ultimo pallone. Sono orgoglioso di voi, mai stato più orgoglioso di un gruppo di calciatori in vita mia. Ci sarà occasione per tornare a gioire. I rigori si segnano e si sbagliano, ma era prima che meritavamo di vincerla".