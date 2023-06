Roma, Kluivert va in Premier League: ufficiale la cessione definitiva al Bournemouth

La Roma dopo due acquisti in entrata, lavora anche alle cessioni: ufficiale il trasferimento di Justin Kluivert al Bournemouth di Iraola in Premier League

Due colpi in entrata di spessore quelli della Roma: Houssem Aouar ed Evan N'Dicka, entrambi prelevati a parametro zero, sono state le prime operazioni giallorosse di questa caldissima estate di calciomercato. Il club dei patron Friedkin, ha cominciato anche a lavorare in uscita. Ecco, quindi, la prima ufficialità: Justin Kluivert passerà a titolo definitivo al Bournemouth per 11 milioni più 1 di eventuali bonus legato alla salvezza degli inglesi e alle presenze del calciatore. Di seguito, il comunicato ufficiale: