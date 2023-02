Reggina, verso il Palermo: Inzaghi in emergenza, Terranova e Strelec dal 1′?

Le ultime in vista della sfida Palermo-Reggina, in programma domenica pomeriggio

"Reggina in emergenza al Barbera: Inzaghi riflette". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Reggina in vista della sfida contro il Palermo. Domenica 5 febbraio, alle ore 16:15, allo Stadio "Renzo Barbera", Menez e compagni affronteranno la squadra di Eugenio Corini nel match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B.