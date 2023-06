Paris Saint Germain, Galtier ai saluti: dopo Nagelsmann c’è Luis Enrique in pole

Sfumato l'arrivo di Julian Nagelsmann, dalla Francia ora sono certi che a guidare i parigini sarà Luis Enrique. Stando a quanto riporta l'Equipe, l'ex commissario tecnico della Spagna sarebbe pronto all'annuncio ufficiale, al netto dei pochi dettagli da limare prima di trovare l'accordo definitivo. Un calcio armonioso, totale, spettacolare e straordinariamente innovativo: questo il dogma di Luis Enrique, che in questo senso, potrebbe stravolgere il mondo in casa Psg, come ai tempi di Barcellona, quando vinse nove titoli in tre stagioni, dominando sul territorio nazionale ed internazionale. Indimenticabile il suo tris di trofei nella stagione 2014-2015, quando alzò al cielo l'ultima Champions League della storia del Barça. Oggi è vicino alla firma con uno dei club più ricchi del mondo, e chissà che sia proprio il nativo di Gijón a trovare una quadra alla squadra più dorata ma meno programmatica del panorama calcistico europeo.