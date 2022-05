Prima Pagina, Tuttosport: “Vlahovic guida la rivoluzione. Il disagio di Maldini”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna di “Tuttosport”

"Vlahovic guida la rivoluzione: cambierà tutto intorno al serbo e a Chiesa". Apre così la prima pagina di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Il dribbling di Perisic: ciao Inter, corro da Conte. Il disagio di Maldini: Milan, non eri una grande famiglia? Un israeliano per il Toro, Solomon dallo Shakhtar. Il meglio che c'è, godiamocelo: Liverpool-Real Madrid stasera a Parigi, la finale Champions più bella".