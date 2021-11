Prima Pagina, Tuttosport: “Siamo con voi! L’Italia si gioca il Mondiale”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport

Apre così l'edizione odierna di “Tuttosport”, oggi in edicola. "Stasera a Belfast l'Italia si gioca la qualificazione al Mondiale contro l'Irlanda del Nord. Duello a distanza con la Svizzera che riceve la Bulgaria: per evitare i playoff bisogna mantenere il vantaggio nella differenza reti". "Immortale! In 70mila a Valencia per l'ultima gara di Rossi, vince Bagnaia".