Prima Pagina, La Repubblica-Palermo: “Sulla soglia del giallo. Flop Musumeci”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo"

"Sulla soglia del giallo". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "La Repubblica-Palermo". "A sorpresa, l'addio alla zona bianca potrebbe saltare. Oggi la decisione della cabina di regia. Ai raggi X i numeri dei posti in rianimazione che la Regione ha comunicato al ministero. Ma i contagi segnano un altro record: 1337 casi nelle ultime 24 ore". E ancora: "A Trapani Green Pass per gli ambulanti del mercatino. Flop Musumeci sui nuovi reparti pronti solo 80 letti su 571 camere da creare. Il virus non ferma il boom del traffico aereo. Portiera e figlia d'arte: 'Io, da Siracusa alla Juve'".